Βγάζετε τα παπούτσια μόλις μπαίνετε στο σπίτι; Τι δείχνει αυτή η συνήθεια, σύμφωνα με την Ψυχολογία

Βγάζεις τα παπούτσια μόλις περάσεις το κατώφλι του σπιτιού σου και νιώθεις αμέσως πιο άνετα; Η Ψυχολογία εξηγεί τι κρύβει αυτή η καθημερινή κίνηση και ποια άλλα σημάδια δείχνουν ότι χρειάζεσαι ξεκούραση από τη δουλειά.

Η Πιλάρ Κόντε, διευθύντρια Τεχνικών και Κλινικών Λειτουργιών της Origen, επιβεβαιώνει στο ισπανικό Hola ότι «το να βγάζουμε τα παπούτσια μας όταν φτάνουμε σπίτι είναι μια συνήθεια που συνδέεται με τη συναισθηματική μας ευεξία».

Τι σημαίνει αν βγάζετε τα παπούτσια σας μόλις μπαίνετε στο σπίτι στο Bovary.gr.