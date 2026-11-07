Βγαίνουμε γύρω από την Αγορά της Κυψέλης: Για καφέ, φαγητό και ποτό σε 6 top στέκια - iefimerida.gr

Γύρω από τη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης, σε μια ιστορική περιοχή για την Αθήνα, το γευστικό ενδιαφέρον ανεβαίνει και εξελίσσεται συνεχώς σε όλα τα επίπεδα.

Η Κυψέλη ήταν ανέκαθεν ο ορισμός της γειτονιάς. Από τις αρχές του 20ου αιώνα που από αθηναϊκή εξοχή μετατράπηκε σε πυρήνα πνευματικής και κοσμικής ζωής μέχρι τα 60s και τα 70s που τα Bauhaus κτίρια έδωσαν τη θέση τους στις πολυκατοικίες της αντιπαροχής και την πολυπολιτισμικότητα των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών, βρίσκει πάντα τρόπο να κρατάει ζωντανό τον παλμό της. Έχει κίνηση και χρώμα, είναι ζωηρή, ανήσυχη και ψαγμένη, αγαπάει το θέατρο και το καλό φαγητό, ξενυχτάει με μουσική και ποτά και ταυτόχρονα ξυπνάει νωρίς για να πάει για καφέ, τάβλι, ψώνια και μαγείρεμα.

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