 Η βεράντα αλλάζει εποχή: Επτά έξυπνες πινελιές που θα την κάνουν πιο cosy λίγο πριν μπει ο χειμώνας - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Η βεράντα αλλάζει εποχή: Επτά έξυπνες πινελιές που θα την κάνουν πιο cosy λίγο πριν μπει ο χειμώνας

Βεράντα το φθινόπωρο: Οι επτά εύκολες αλλαγές στη διακόσμηση για να την απολαμβάνετε μέχρι τον χειμώνα
Βεράντα/ Φωτογραφία: Pexels
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Το φθινόπωρο δεν σημαίνει πως ήρθε η ώρα να εγκαταλείψουμε τη βεράντα. Με μερικές έξυπνες αλλαγές, ο εξωτερικός χώρος του σπιτιού μπορεί να παραμείνει ζεστός και φιλόξενος.

Μπορεί οι θερμοκρασίες να υποχωρούν και οι μέρες να μικραίνουν, όμως το φθινόπωρο χαρίζει συχνά ηλιόλουστες ημέρες με ευχάριστο καιρό. Είναι η εποχή που η βεράντα, το μπαλκόνι ή η αυλή μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν πολύτιμη προέκταση του σπιτιού, αρκεί να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες.

Δείτε πώς να διακοσμήσετε τη φθινοπωρινή βεράντα σας στο Bovary.gr.

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