 Τι βάζουν όλοι πάνω από το καλοριφέρ; Το απλό τρικ που μεταμορφώνει τον χώρο και γίνεται νέα τάση στη διακόσμηση - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Τι βάζουν όλοι πάνω από το καλοριφέρ; Το απλό τρικ που μεταμορφώνει τον χώρο και γίνεται νέα τάση στη διακόσμηση

Τι βάζουν όλοι στον τοίχο πάνω από το καλοριφέρ -Το έξυπνο διακοσμητικό τρικ που κερδίζει έδαφος
Καλοριφέρ/ Φωτογραφία: Shutterstock
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Οι τιμές του φυσικού αερίου και του πετρελαίου θέρμανσης εκτοξεύονται και ένα απλό ράφι πάνω από το καλοριφέρ υπόσχεται να στείλει τη ζέστη εκεί που χρειάζεται, με μικρό κόστος και χωρίς ανακαίνιση.

Ανάμεσα στις λύσεις που αναφέρουν συχνά οι ειδικοί στην ενεργειακή απόδοση, ξεχωρίζει μία ιδιαίτερα απλή και φθηνή: ένα ράφι τοποθετημένο ακριβώς πάνω από το θερμαντικό σώμα.

Δείτε τι προσφέρει το ράφι πάνω από το καλοριφέρ στο Bovary.gr.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ καλοριφερ σπίτι ράφι διακόσμηση

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ