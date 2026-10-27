Τι βάζουν όλοι πάνω από το καλοριφέρ; Το απλό τρικ που μεταμορφώνει τον χώρο και γίνεται νέα τάση στη διακόσμηση - iefimerida.gr

Οι τιμές του φυσικού αερίου και του πετρελαίου θέρμανσης εκτοξεύονται και ένα απλό ράφι πάνω από το καλοριφέρ υπόσχεται να στείλει τη ζέστη εκεί που χρειάζεται, με μικρό κόστος και χωρίς ανακαίνιση.

Ανάμεσα στις λύσεις που αναφέρουν συχνά οι ειδικοί στην ενεργειακή απόδοση, ξεχωρίζει μία ιδιαίτερα απλή και φθηνή: ένα ράφι τοποθετημένο ακριβώς πάνω από το θερμαντικό σώμα.

Δείτε τι προσφέρει το ράφι πάνω από το καλοριφέρ στο Bovary.gr.