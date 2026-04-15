Bαζελίνη στο πρόσωπο το βράδυ: Πώς να την εφαρμόζετε σωστά για να σας χαρίσει αψεγάδιαστη επιδερμίδα - iefimerida.gr

Η βαζελίνη είναι ένα μείγμα ορυκτών υδρογονανθράκων που έχει υποστεί βαθύ καθαρισμό στις βιομηχανίες καλλυντικών και φαρμακευτικών προϊόντων. Σε αυτές τις εκδοχές είναι εξαιρετικά καθαρή και επομένως θεωρείται ασφαλής και τοξικολογικά αδρανής για την επιδερμίδα.

Η δύναμή της δεν έγκειται στην προσθήκη νερού στο δέρμα, αλλά στη δημιουργία μιας εξαιρετικά αποτελεσματικής αποφρακτικής μεμβράνης. Τα μόρια είναι πολύ μεγάλα για να διεισδύσουν στους πόρους: παραμένουν στην επιφάνεια και σχηματίζουν ένα είδος «φιλμ» που μειώνει δραστικά την διαδερμική απώλεια νερού (TEWL). Με άλλα λόγια, η υγρασία που υπάρχει ήδη στα πιο επιφανειακά στρώματα του δέρματος διατηρείται.

