Η Βάσω Λασκαράκη στη Σαντορίνη με τον Λευτέρη Σουλτάτο και την κόρη της, Εύα -Το άλμπουμ των διακοπών της - iefimerida.gr

Η Βάσω Λασκαράκη βρέθηκε για λίγες μέρες στη Σαντορίνη με τον σύζυγό της, Λευτέρη Σουλτάτο, και την κόρη της, Εύα.

Το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει με τον πιο όμορφο τρόπο για τη Βάσω Λασκαράκη, η οποία βρήκε λίγο χρόνο μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις για να απολαύσει στιγμές χαλάρωσης με τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Η γνωστή ηθοποιός πραγματοποίησε μια σύντομη αλλά γεμάτη εικόνες και εμπειρίες απόδραση στη Σαντορίνη, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, Λευτέρης Σουλτάτος, αλλά και τη λατρεμένη της κόρη, Εύα -την οποία έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της, Γιάννη Τσιμιτσέλη.

Μέσα από φωτογραφίες που μοιράστηκε στα social media, η Βάσω Λασκαράκη έδωσε στους διαδικτυακούς της φίλους μια μικρή γεύση από τις διακοπές τους στο κυκλαδίτικο νησί.

Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Βάσω Λασκαράκη στο Bovary.gr.