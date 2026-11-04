 Βάσω Λασκαράκη-Γιάννης Τσιμιτσέλης: 9 χρόνια μετά το διαζύγιο, στην ίδια πρεμιέρα με τους συντρόφους τους - iefimerida.gr
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Βάσω Λασκαράκη-Γιάννης Τσιμιτσέλης: 9 χρόνια μετά το διαζύγιο, στην ίδια πρεμιέρα με τους συντρόφους τους

Βάσω Λασκαράκη, Λευτέρης Σουλτάτος, Κατερίνα Γερονικολού, Γιάννης Τσιμιτσέλης
Βάσω Λασκαράκη, Λευτέρης Σουλτάτος, Κατερίνα Γερονικολού, Γιάννης Τσιμιτσέλης / Φωτογραφίες: NDP Photo Agency
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Βάσω Λασκαράκη και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης βρέθηκαν στην ίδια θεατρική πρεμιέρα, εννέα χρόνια μετά την ανακοίνωση του χωρισμού τους, έχοντας στο πλευρό τους τους σημερινούς συντρόφους τους.

Στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Απόψε τρώμε στης Ιοκάστης», που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου στο θέατρο Φιλίπ, στην Κυψέλη, έδωσαν το «παρών» αρκετοί εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού χώρου. Ανάμεσά τους ήταν η Βάσω Λασκαράκη και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, οι οποίοι βρέθηκαν στην ίδια εκδήλωση, συνοδευόμενοι από τους συντρόφους τους.

Δείτε τη Βάσω Λασκαράκη και τον Γιάννη Τσιμιτσέλη στο Bovary.gr.

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