Βάσω Λασκαράκη: Αυτό είναι το πρωινό που επιλέγει -Γεμάτο θρεπτικά συστατικά και άκρως πρωτεϊνούχο - iefimerida.gr

Η Βάσω Λασκαράκη απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού στην Κρήτη
Από εκεί μοιράζεται με τους followers της μικρές στιγμές από την καθημερινότητά της. Ανάμεσα σε ήλιο, θάλασσα και οικογενειακές στιγμές, η ηθοποιός έδειξε το λαχταριστό πρωινό που ετοίμασε, ένα παραδοσιακό καλοκαιρινό φαγητό που κλέβει τις εντυπώσεις.
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