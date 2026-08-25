 Βάσω Λασκαράκη: Αυτό είναι το πρωινό που επιλέγει -Γεμάτο θρεπτικά συστατικά και άκρως πρωτεϊνούχο - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Βάσω Λασκαράκη: Αυτό είναι το πρωινό που επιλέγει -Γεμάτο θρεπτικά συστατικά και άκρως πρωτεϊνούχο

Βάσω Λασκαράκη
Βάσω Λασκαράκη/ Φωτογραφία: Instagram/ @vasolaskaraki
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Βάσω Λασκαράκη απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού στην Κρήτη

Από εκεί μοιράζεται με τους followers της μικρές στιγμές από την καθημερινότητά της. Ανάμεσα σε ήλιο, θάλασσα και οικογενειακές στιγμές, η ηθοποιός έδειξε το λαχταριστό πρωινό που ετοίμασε, ένα παραδοσιακό καλοκαιρινό φαγητό που κλέβει τις εντυπώσεις.

Δείτε ποιο είναι αυτό καθώς και τη συνταγή του στο bovary.gr

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