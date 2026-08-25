Βάσω Λασκαράκη: Αυτό είναι το πρωινό που επιλέγει -Γεμάτο θρεπτικά συστατικά και άκρως πρωτεϊνούχο - iefimerida.gr

Η Βάσω Λασκαράκη απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού στην Κρήτη

Από εκεί μοιράζεται με τους followers της μικρές στιγμές από την καθημερινότητά της. Ανάμεσα σε ήλιο, θάλασσα και οικογενειακές στιγμές, η ηθοποιός έδειξε το λαχταριστό πρωινό που ετοίμασε, ένα παραδοσιακό καλοκαιρινό φαγητό που κλέβει τις εντυπώσεις.

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