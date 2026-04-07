Βάσω Γουλιελμάκη-Σωκράτης Αλαφούζος: Η κόρη τους, Μαρίλια, έγινε 22 ετών -Το βίντεο για τα γενέθλιά της - iefimerida.gr

Η Βάσω Γουλιελμάκη έστειλε τις πιο θερμές ευχές στην κόρη της, Μαρίλια Αλαφούζου, η οποία γιόρτασε τα 22α γενέθλιά της.

Η κόρη της Βάσως Γουλιελμάκη και του Σωκράτη Αλαφούζου, Μαρίλια, έκλεισε τα 22 της χρόνια. Με αφορμή τη σημαντική αυτή ημέρα, η Βάσω Γουλιελμάκη μοιράστηκε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας ένα βίντεο με στιγμές της κόρης της από την παιδική της ηλικία μέχρι σήμερα.

«Σήμερα γιορτάζει όλη η γη! Σαν σήμερα γνωρίσαμε το μονάκριβο σποράκι μας! Να είσαι υγιής, ευτυχισμένη, τυχερή, να δίνεις και να παίρνεις αγάπη! Πάνω απ' όλα να είσαι άνθρωπος, που έλεγε και η γιαγιά σου. Αγάπη μόνο αγάπη, αυτά είναι τα πλούτη! Σ' αγαπώ από εδώ μέχρι εκεί και από εκεί μέχρι εδώ άπειρες φορές».

