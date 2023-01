H βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας με κομψό μονοχρωματικό look -Απογείωσε το royal style με μίντι φούστα και γόβες - iefimerida.gr

Η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας πραγματοποίησε μια σικ εμφάνιση με μονοχρωματικό look.

Είναι χωρίς αμφιβολία μία από τις πιο κομψές royals. Η ίδια προτιμά συνήθως ντελικάτα φορέματα, αέρινες φούστες και κομψά πουκάμισα, ενώ έχει αδυναμία στα αριστοκρατικά παλτό και τα ψηλόμεσα παντελόνια. Το στιλ της βασίλισσας Ράνια της Ιορδανίας είναι κλασικό, παράλληλα όμως δεν φοβάται να πειραματιστεί.

Σε πρόσφατη εμφάνισή της στο Κάιρο, η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας επέλεξε ένα μονοχρωματικό look, το οποίο κέρδισε τις εντυπώσεις των θαυμαστών της. Συγκεκριμένα φόρεμα μια σατέν μπλούζα με μακριά μανίκια σε μπλε χρώμα του brand «By Malene Birger» και το συνδύασε με ασορτί μίντι φούστα από τον οίκο Fendi. To look της ολοκλήρωσε με μια μπλε τσάντα από τον οίκο Fendi και ασορτί δερμάτινες γόβες.

