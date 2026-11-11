Βασίλισσα Μάξιμα: Η εμφάνιση με τουρμπάνι που θύμισε τη βασίλισσα Ιουλιανή -Δείτε το look - iefimerida.gr

Mε ένα total τιρκουάζ look εντυπωσίασε η βασίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας.

Η σύζυγος του βασιλιά Γουλιέλμου-Αλέξανδρου βρέθηκε στο Μάαστριχτ, όπου εγκαινίασε την έκθεση σύγχρονης τέχνης «Cooking from the Fridge» στο Μουσείο Bonnefanten.

Για την περίσταση επέλεξε μια δημιουργία του αγαπημένου της βελγικού οίκου μόδας Natan, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι η κομψότητα μπορεί να συνδυάζεται με την τόλμη και την προσωπικότητα.

Δείτε την εμφάνιση με τουρμπάνι στο Bovary.gr