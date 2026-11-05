 Η βασίλισσα Λετίθια με φόρεμα στην πιο σικ εναλλακτική του μαύρου -Η απόχρωση που συνδυάζει φινέτσα και πολυτέλεια - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Η βασίλισσα Λετίθια με φόρεμα στην πιο σικ εναλλακτική του μαύρου -Η απόχρωση που συνδυάζει φινέτσα και πολυτέλεια

Φωτογραφία Instagram/spanish.royalfamily
Φωτογραφία Instagram/spanish.royalfamily
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η βασίλισσα Λετίθια έκλεψε τις εντυπώσεις με την εμφάνισή της στο επίσημο διπλωματικό δείπνο που διοργάνωσε μαζί με τον βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄ στο Βασιλικό Παλάτι της Μαδρίτης.

Το βασιλικό ζεύγος υποδέχθηκε τους προσκεκλημένους σε μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή αίθουσα του παλατιού, με επιχρυσωμένους καθρέφτες, περίτεχνες διακοσμητικές λεπτομέρειες και λαμπερά κηροπήγια να δημιουργούν το κατάλληλο σκηνικό για τη βραδιά.

Δείτε το φόρεμα που επέλεξε η βασίλισσα Λετίθια στο Bovary.gr

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