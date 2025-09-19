Η βασίλισσα Λετίθια με τα αγαπημένα παπούτσια των Γαλλίδων -Πώς τα συνδύασε για να δείχνουν chic [εικόνες] - iefimerida.gr

Η βασίλισσα Λετίθια της Ισπανίας φόρεσε τα αγαπημένα παπούτσια των Γαλλίδων και χάρισε άφθονο style inspo!

Η βασίλισσα Λετίθια της Ισπανίας για ακόμη μια φορά αποδεικνύει ότι το διαχρονικό στιλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Στην πρόσφατη εμφάνισή της, κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψή της στην Αίγυπτο με τον σύζυγό της βασιλιά Φελίπε, επέλεξε ένα αυστηρό αλλά παράλληλα ανάλαφρο σύνολο, αποτελούμενο από εκρού σακάκι με διακριτικές ραφές και τσέπες σε utility στιλ -ιδανικό και για πιο casual εμφανίσεις, αλλά και για looks γραφείο- και παντελόνι σε γραμμή καμπάνα. Τα κρεμαστά σκουλαρίκια της προσθέτουν μια νότα θηλυκότητα και μια διακριτική glam πινελιά.

Δείτε την εμφάνιση της βασίλισσας Λετίθια στο Bovary.gr.