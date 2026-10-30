 Βασίλης Μπούτσικος: Ο πρωταγωνιστής του Κωνσταντίνου Ρήγου μιλά για τις γυμνές σκηνές στο «The Dreamers» - iefimerida.gr
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Βασίλης Μπούτσικος: Ο πρωταγωνιστής του Κωνσταντίνου Ρήγου μιλά για τις γυμνές σκηνές στο «The Dreamers»

Βασίλης Μπούτσικος
Βασίλης Μπούτσικος/ Φωτογραφία: Παναγιώτης Μάλλιαρης
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο ηθοποιός Βασίλης Μπούτσικος μεγάλωσε προσπαθώντας να είναι το «καλό παιδί», εκείνο που δεν δημιουργεί προβλήματα και ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των άλλων. Μεγαλώνοντας, όμως, κατάλαβε ότι αυτή η ανάγκη να είναι πάντα «σωστός» περιόριζε τα δικά του θέλω.

Από τις σπουδές στη Φυσική στα Γιάννενα και τη δουλειά ως οδηγός ταξί μέχρι τη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου, η διαδρομή του στην υποκριτική δεν ήταν προδιαγεγραμμένη. Σήμερα, ο Βασίλης Μπούτσικος πρωταγωνιστεί στην παράσταση «The Dreamers», σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ρήγου, και μιλά για τις επιλογές που τον διαμόρφωσαν, τις ανασφάλειες και τις δυσκολίες του επαγγέλματος, τον έρωτα, τη μοναξιά και τις φορές που χρειάστηκε να διεκδικήσει τον χώρο του, χωρίς να προσπαθεί διαρκώς να ικανοποιεί τους άλλους.

Διαβάστε τη συνέντευξη του Βασίλη Μπούτσικου στο Bovary.gr.

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