 Οι κηπουροί συμφωνούν: Αν βαριέστε ή ξεχνάτε το πότισμα αυτό το δέντρο με τα υπέροχα άνθη είναι ιδανικό - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Οι κηπουροί συμφωνούν: Αν βαριέστε ή ξεχνάτε το πότισμα αυτό το δέντρο με τα υπέροχα άνθη είναι ιδανικό

Φωτογραφία: shutterstock
Φωτογραφία: shutterstock
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Ποιο είναι το δέντρο﻿με τα μπλε-ιώδη άνθη που χρειάζεται λίγο νερό ;

Αν θέλετε ένα δέντρο που δεν απαιτεί πολύ νερό αλλά μπορεί να μεταμορφώσει τον κήπο με εντυπωσιακά άνθη, η γιακαράντα είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες επιλογές. Η Jacaranda mimosifolia, με καταγωγή από τη Νότια Αμερική, ξεχωρίζει για την ανθεκτικότητά της στην ξηρασία και τα χαρακτηριστικά λουλούδια της σε αποχρώσεις λεβάντας και μπλε.

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