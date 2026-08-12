Οι κηπουροί συμφωνούν: Αν βαριέστε ή ξεχνάτε το πότισμα αυτό το δέντρο με τα υπέροχα άνθη είναι ιδανικό - iefimerida.gr

Ποιο είναι το δέντρομε τα μπλε-ιώδη άνθη που χρειάζεται λίγο νερό ;
Αν θέλετε ένα δέντρο που δεν απαιτεί πολύ νερό αλλά μπορεί να μεταμορφώσει τον κήπο με εντυπωσιακά άνθη, η γιακαράντα είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες επιλογές. Η Jacaranda mimosifolia, με καταγωγή από τη Νότια Αμερική, ξεχωρίζει για την ανθεκτικότητά της στην ξηρασία και τα χαρακτηριστικά λουλούδια της σε αποχρώσεις λεβάντας και μπλε.
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