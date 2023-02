Δέσποινα Βανδή και Lady Gaga με ίδια δημιουργία της Σήλιας Κριθαριώτη -Ποια τη φόρεσε καλύτερα [εικόνες] - iefimerida.gr

Η Δέσποινα Βανδή επέλεξε μια δημιουργία της Celia Kritharioti, την οποία είχε φορέσει και η Lady Gaga το 2014.

Με αφορμή το show του Just The 2Of Us, η Δέσποινα Βανδή φόρεσε μια στράπλες λαμπερή δημιουργία της σχεδιάστριας, με κρόσσια, μαύρη λεπτομέρεια στο μπούστο και ασημί ψηλοτάκουνα πέδιλά.

Εκείνο που έκανε τη διαφορά στο look της ήταν φυσικά η τιάρα της γεμάτη διαμάντια, η οποία αγκαλιάζει το κεφάλι της με μοναδικό τρόπο και αποτελεί ένα από τα πιο ξεχωριστά headpieces που έχουμε δει.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

H Δέσποινα Βανδή όχι μόνο εντυπωσίασε τους θαυμαστές της, τους θύμισε και μια μοναδική εμφάνιση της Lady Gaga πριν 9 χρόνια αφού οι δύο γυναίκες φορούν την ίδια ακριβώς δημιουργία.

Δείτε την εμφάνιση της Δέσποινας Βανδή, στο Bovary.gr