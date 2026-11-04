Βαμμένα μαλλιά που φριζάρουν συνέχεια -Το απλό τρικ με το πιστολάκι που προτείνουν οι κομμωτές - iefimerida.gr

Το φθινόπωρο, η υγρασία και οι εναλλαγές της θερμοκρασίας μπορούν να κάνουν τα μαλλιά πιο δύσκολα στη διαχείριση, με το φριζάρισμα να γίνεται ακόμη πιο έντονο όταν έχουν προηγηθεί τεχνικές εργασίες, όπως η βαφή, οι ανταύγειες ή το ντεκαπάζ.

Σύμφωνα με τέσσερις ειδικούς στην περιποίηση των μαλλιών, το μυστικό για πιο λεία όψη δεν κρύβεται μόνο στα προϊόντα που επιλέγουμε, αλλά και στις καθημερινές μας συνήθειες, από το λούσιμο μέχρι το στέγνωμα με το πιστολάκι.

Δείτε πώς πρέπει να στεγνώνετε τα βαμμένα μαλλιά για να περιορίσετε το φριζάρισμα στο Bovary.gr﻿