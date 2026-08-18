 Η Βαλέρια Κουρούπη με μαύρο μπικίνι κάνει ηλιοθεραπεία στο μπαλκόνι της -Η εντυπωσιακή γράμμωσή της στα 52 - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Η Βαλέρια Κουρούπη με μαύρο μπικίνι κάνει ηλιοθεραπεία στο μπαλκόνι της -Η εντυπωσιακή γράμμωσή της στα 52

Βαλέρια Κουρούπη: Με μαύρο μπικίνι που αναδεικνύει τη σιλουέτα της απολαμβάνει τον Αύγουστο στην Αθήνα
Βαλέρια Κουρούπη/ Φωτογραφία: Instagram/ @valeria_kouroupi
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Βαλέρια Κουρούπη απολαμβάνει την άδεια Αθήνα και εντυπωσιάζει με το καλοκαιρινό, ανεπιτήδευτο look της.

Η Βαλέρια Κουρούπη φαίνεται πως ανακάλυψε έναν διαφορετικό τρόπο να απολαμβάνει τον Αύγουστο στην πρωτεύουσα. Την ώρα που η Αθήνα αδειάζει και οι περισσότεροι αναζητούν λίγες ημέρες μακριά από την πόλη, η ηθοποιός επέλεξε να μείνει πίσω και να χαρεί τη σπάνια ησυχία της.

Δείτε την εμφάνιση της Βαλέριας Κουρούπη με μπικίνι στο Bovary.gr.

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