Βαγγέλης Ιωαννίδης: Ποιος ήταν ο κινηματογραφικός μικρός γιος του Λάμπρου Κωνσταντάρα -Η άγνωστη ζωή του

Ο Βαγγέλης Ιωαννίδης υπήρξε ένα από τα παιδιά-θαύματα του ελληνικού κινηματογράφου, με το κοινό να τον θυμάται ως τον μικρό γιο του Λάμπρου Κωνσταντάρα στη μεγάλη οθόνη.

Πίσω από τους αγαπημένους κινηματογραφικούς ρόλους του κρυβόταν μια ζωή με οικονομικές δυσκολίες, την απώλεια του πατέρα του και την απόφαση να εγκαταλείψει τη μεγάλη οθόνη για να εργαστεί στην οικοδομή.

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Ο Βαγγέλης Ιωαννίδης, ο ηθοποιός που το ελληνικό κοινό γνώρισε ως τον άτακτο γιο του Λάμπρου Κωνσταντάρα στην ταινία «Ο στρίγγλος που έγινε αρνάκι», έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, σε ηλικία 78 ετών.

Ο ηθοποιός είχε υποστεί βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο και νοσηλευόταν για αρκετό διάστημα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βουγιουκλακείου Νοσοκομείου στο Αιγάλεω. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας, μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Βαγγέλης Ιωαννίδης είχε μια ιδιαίτερη διαδρομή. Ξεκίνησε να παίζει στον κινηματογράφο σε ηλικία μόλις πέντε ετών, συνεργάστηκε με μερικά από τα σημαντικότερα ονόματα της εποχής και συμμετείχε σε 25 ταινίες. Ωστόσο, παρά την επιτυχία του, η ζωή του δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα.

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