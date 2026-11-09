 Γιατί ξαφνικά ακούμε όλο και συχνότερα για τα αυτοάνοσα νοσήματα; Η ρευματολόγος Ελένη Παγκοπούλου εξηγεί - iefimerida.gr
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Γιατί ξαφνικά ακούμε όλο και συχνότερα για τα αυτοάνοσα νοσήματα; Η ρευματολόγος Ελένη Παγκοπούλου εξηγεί

Αυτοάνοσα νοσήματα/Φωτογραφία Pexels
Αυτοάνοσα νοσήματα/Φωτογραφία Pexels
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Τα αυτοάνοσα νοσήματα βρίσκονται όλο και συχνότερα στο επίκεντρο του ιατρικού ενδιαφέροντος, καθώς επηρεάζουν την υγεία και την ποιότητα ζωής ολοένα και περισσότερων ανθρώπων.

Η ρευματοειδής αρθρίτιδα, ο λύκος, το σύνδρομο Sjögren και η ψωριασική αρθρίτιδα είναι μερικά από τα αυτοάνοσα νοσήματα, στα οποία το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται λανθασμένα στον ίδιο τον οργανισμό.

Διαβάστε όσα εξήγησε για τα αυτονάνοσα η ρευματολόγος Ελένη Παγκοπούλου στο Bovary.gr

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