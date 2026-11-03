Ούτε skinny ούτε wide-leg: Αυτό είναι το τζιν που κάνει θραύση αυτό το φθινόπωρο - iefimerida.gr

Τα barrel τζιν συνεχίζουν να βρίσκονται στις μεγαλύτερες τάσεις του φθινοπώρου, με τη χαρακτηριστική καμπυλωτή γραμμή τους να δίνει μια διαφορετική διάσταση ακόμη και στους πιο απλούς συνδυασμούς.

Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει τα τζιν να αλλάζουν αρκετές φορές γραμμή. Από τα skinny που κυριαρχούσαν για μεγάλο χρονικό διάστημα, περάσαμε στα φαρδιά και baggy σχέδια, ενώ παράλληλα επέστρεψαν τα ίσια και τα mom jeans που αγαπήσαμε τη δεκαετία του '90. Ωστόσο, υπάρχει ένα ακόμη σχέδιο που έχει καταφέρει να ξεχωρίσει. Ο λόγος για τα barrel τζιν, τα οποία συνεχίζουν να μας απασχολούν και τη φετινή σεζόν.

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