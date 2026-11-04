Αυτισμός: Πώς εκδηλώνεται στoυς ενήλικες, σύμφωνα με τη νευρολόγο Πηνελόπη Παπαχρήστου - iefimerida.gr

Ενήλικες στο φάσμα του αυτισμού μπορεί να νιώθουν διαφορετικοί και να προσπαθούν να προσαρμοστούν, χωρίς να γνωρίζουν την αιτία των δυσκολιών τους.

Η διάγνωση της Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) δεν έρχεται πάντα στην παιδική ηλικία. Υπάρχουν ενήλικες που ανακαλύπτουν ότι βρίσκονται στο φάσμα στα 30, στα 40 ή και αργότερα, όταν οι απαιτήσεις της καθημερινότητας γίνονται μεγαλύτερες.

Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι φορές που η αφορμή για την αναζήτηση μιας αξιολόγησης είναι η διάγνωση του ίδιου τους του παιδιού. Διαβάζοντας για τα χαρακτηριστικά του αυτισμού, αρχίζουν να αναγνωρίζουν στον εαυτό τους συμπεριφορές και δυσκολίες που είχαν από τότε που ήταν παιδιά.

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