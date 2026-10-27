Αυτή είναι η φούστα που κυριαρχεί στις τάσεις του φθινοπώρου -Τη φορούν οι fashionistas κάθε ηλικίας - iefimerida.gr

Από τις μίνι με επιρροές από τα '90s μέχρι τις κομψές μίντι και μάξι εκδοχές, οι καρό φούστες αποκτούν ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο στη μόδα, με ανανεωμένες γραμμές και ενδιαφέροντες χρωματικούς συνδυασμούς.

Υπάρχουν ορισμένα μοτίβα που έχουμε συνδέσει με συγκεκριμένες εποχές του χρόνου και το καρό είναι αναμφισβήτητα ένα από αυτά. Κάθε φθινόπωρο κάνει την εμφάνισή του σε ρούχα και αξεσουάρ, άλλοτε με την κλασική του μορφή και άλλοτε μέσα από πιο σύγχρονες εκδοχές.

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