Το αξεσουάρ που φορούσε η Γκρέις Κέλι για να κρύβεται από τους παπαράτσι -60 χρόνια μετά είναι ξανά στη μόδα - iefimerida.gr

Η Γκρέις Κέλι είχε ήδη αναδείξει τη μαντίλα σε αναπόσπαστο κομμάτι της κομψότητάς της.

Στα γεύματά της στο Μονακό, η πριγκίπισσα συνήθιζε να καλύπτει τα μαλλιά της με μεταξωτά μαντήλια, τα οποία συνδύαζε με μεγάλα γυαλιά ηλίου, όχι μόνο για λόγους στιλ, αλλά και για να προστατεύεται από τα αδιάκριτα βλέμματα και τους παπαράτσι.

Αυτό που ξεκίνησε ως ένας έξυπνος τρόπος προστασίας της προσωπικής της ζωής εξελίχθηκε σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες στιλιστικές υπογραφές της. Και σήμερα, έξι δεκαετίες αργότερα, η ίδια εικόνα επιστρέφει στους δρόμους, στις πασαρέλες και στις εμφανίσεις των πιο κομψών γυναικών.

Δείτε πώς να φορέσετε το μαντήλι στα καθημερινά σας looks, στο Bovary.gr

