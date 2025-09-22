Το αξεσουάρ από τις κοσμηματοθήκες των γιαγιάδων μας επιστρέφει χάρη στη Miuccia Prada -Το κάνει πιο μοντέρνο από ποτέ - iefimerida.gr

Πολλοί τη γνωρίζουν ως τη γυναίκα που καθορίζει τι σημαίνει «στιλ». Λιγότεροι, όμως, ξέρουν ότι η Miuccia Prada ξεκίνησε την καριέρα της πολύ μακριά από τον κόσμο της μόδας.

Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου και εκπαιδεύτηκε στο παντομίμα στο Teatro Piccolo, προτού αναλάβει το οικογενειακό brand στις αρχές της δεκαετίας του ’80. Από τότε, μεταμόρφωσε την Prada σε έναν από τους πιο επιδραστικούς οίκους παγκοσμίως, επηρεάζοντας όχι μόνο τις τάσεις, αλλά και τον ίδιο τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το ντύσιμο ως πολιτισμική και κοινωνική πράξη.

Η Miuccia πιστεύει ότι «η μόδα είναι άμεσος καθρέφτης της εποχής της» και, γι’ αυτό, σπάνια παρασύρεται από τα trends. Αντιθέτως, παραμένει σταθερή στο προσωπικό της όραμα, να φέρνει την έννοια της πολυπλοκότητας και της αντίφασης στην αισθητική. Γι’ αυτό και κάθε της εμφάνιση, όσο μίνιμαλ κι αν μοιάζει, είναι πάντα βαθιά μελετημένη.

Μάθετε στο Bovary.gr ποιο αξεσουάρ επαναφέρει η Miuccia Prada