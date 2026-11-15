Ατοπική δερματίτιδα: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις ανάγκες του δέρματός σας -Τα συστατικά που καταπραΰνουν τον ερεθισμό

Η ατοπική δερματίτιδα δεν χρειάζεται απλώς ενυδάτωση, αλλά μια στοχευμένη ρουτίνα περιποίησης που θα ανακουφίσει τον κνησμό
Επίσης, η ρουτίνα που θα ακολουθηθεί πρέπει να περιορίσει τους ερεθισμούς και να ενισχύσει τον φυσικό προστατευτικό φραγμό της επιδερμίδας. Καθώς η ξηρότητα και η ευαισθησία κάνουν το δέρμα πιο ευάλωτο, η επιλογή των σωστών συστατικών είναι καθοριστική. Ποια προϊόντα αξίζει να εντάξετε στην καθημερινή σας φροντίδα και ποια συστατικά είναι προτιμότερο να αποφεύγετε;
Διαβάστε περισσότερα για την ατοπική δερματίτιδα και τα προϊόντα που κρίνονται κατάλληλα για αυτόν τον σκοπό στο bovary.gr
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