Το κέντρο της Αθήνας υποδέχεται τον Takis: Ποιοι επώνυμοι πήγαν στην παρουσίαση των έργων του - iefimerida.gr

Με φόντο το εμβληματικό Athénée, η επίσημη παρουσίαση γλυπτών του καλλιτέχνη Takis συγκέντρωσε έντονο ενδιαφέρον το βράδυ της περασμένης Δευτέρας.

Το εντυπωσιακό «Αιολικό», τοποθετημένο στη συμβολή των οδών Βουκουρεστίου και Πανεπιστημίου, έδωσε νέο παλμό στο αστικό τοπίο, και σε συνδυασμό με τα «Σινιάλα» που βρίσκονται στο φουαγιέ του θεάτρου Παλλάς έχουν δημιουργήσει έναν μικρό πολιτιστικό περίπατο για τους μυημένους της Τέχνης.

