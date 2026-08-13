 Η Αθήνα πίνει frozen margaritas: 5 στέκια για να απολαύσετε το απόλυτο καλοκαιρινό cocktail - iefimerida.gr
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Η Αθήνα πίνει frozen margaritas: 5 στέκια για να απολαύσετε το απόλυτο καλοκαιρινό cocktail

Φωτογραφία: shutterstock
Φωτογραφία: shutterstock
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Το πλέον καλοκαιρινό κοκτέιλ, ιδανικό για τη ζέστη δεν είναι άλλο από την frozen margarita

Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, μια παγωμένη margarita είναι ό,τι πρέπει για να δώσει άλλη διάσταση στις καλοκαιρινές εξόδους. Από χαλαρά spots μέχρι πιο ατμοσφαιρικά bars, η Αθήνα διαθέτει επιλογές για κάθε γούστο. Συγκεντρώσαμε 5 στέκια που αξίζει να επισκεφθείτε για να απολαύσετε το δροσερό cocktail του καλοκαιριού.

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