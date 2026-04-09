Πώς οι αστροναύτες της NASA έκαναν το πορτοκαλί το νέο hot χρώμα της μόδας - iefimerida.gr

Το πορτοκαλί χρώμα στις στολές των αστροναυτών φαίνεται να επηρεάζει μια από τις hot τάσεις της σεζόν!

Η σχέση ανάμεσα στη μόδα και την επιστήμη δεν ήταν ποτέ πιο ενδιαφέρουσα από ό,τι σήμερα, καθώς ακόμη και το Διάστημα φαίνεται να επηρεάζει τις αισθητικές επιλογές της εποχής. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η τάση του πορτοκαλί, η οποία ενισχύεται απρόσμενα από τις στολές που φορούν οι αστροναύτες!

Πριν από λίγες ημέρες τέσσερις αστροναύτες ξεκίνησαν το ταξίδι που τους οδήγησε σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη για πρώτη φορά μετά από πάνω από 50 χρόνια.

Το πλήρωμα του Artemis II βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο πιο μακρινό σημείο του Διαστήματος που έχει φτάσει ποτέ η ανθρωπότητα σε απόσταση 252.752 μιλίων (406.764 χιλιόμετρα) μακριά από τη Γη, και τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης (ώρα Ελλάδος) πέρασε στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης.

Το πορτοκαλί χρώμα στις στολές των αστροναυτών δεν επιλέγεται τυχαία. Πρόκειται για μια απόχρωση που προσφέρει υψηλή ορατότητα στο Διάστημα και στη Γη, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για λόγους ασφάλειας και εντοπισμού.

Αυτή η έντονη, φωτεινή απόχρωση είναι ακριβώς το στοιχείο που το καθιστά ελκυστικό και στον κόσμο της μόδας, όπου η ορατότητα και η εντυπωσιακή παρουσία παίζουν καθοριστικό ρόλο.

