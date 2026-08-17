Η απλή άσκηση αναπνοής που ηρεμεί το μυαλό και ενισχύει τη συγκέντρωση -Διαρκεί μόλις 1 λεπτό - iefimerida.gr

Μια απλή άσκηση αναπνοής διάρκειας ενός λεπτού βοηθά στη συγκέντρωση και τη μνήμη και μειώνει το στρες. Υπάρχουν στιγμές όπου ο νους τρέχει ασταμάτητα και η ηρεμία μοιάζει μακρινή, αλλά μια απλή τεχνική μπορεί να αλλάξει γρήγορα την κατάσταση.

Η καθημερινότητα συχνά συνοδεύεται από περιόδους έντασης όπου οι σκέψεις γίνονται γρήγορες και επαναλαμβανόμενες, ενώ η αίσθηση ελέγχου μειώνεται. Σε αυτές τις στιγμές η συνειδητή αναπνοή λειτουργεί ως άμεσο εργαλείο αποφόρτισης.

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