Η απλή άσκηση αναπνοής που ηρεμεί το μυαλό και ενισχύει τη συγκέντρωση -Διαρκεί μόλις 1 λεπτό - iefimerida.gr

Μια απλή άσκηση αναπνοής διάρκειας ενός λεπτού βοηθά στη συγκέντρωση και τη μνήμη και μειώνει το στρες. Υπάρχουν στιγμές όπου ο νους τρέχει ασταμάτητα και η ηρεμία μοιάζει μακρινή, αλλά μια απλή τεχνική μπορεί να αλλάξει γρήγορα την κατάσταση.
Η καθημερινότητα συχνά συνοδεύεται από περιόδους έντασης όπου οι σκέψεις γίνονται γρήγορες και επαναλαμβανόμενες, ενώ η αίσθηση ελέγχου μειώνεται. Σε αυτές τις στιγμές η συνειδητή αναπνοή λειτουργεί ως άμεσο εργαλείο αποφόρτισης.
Δείτε την άσκηση αναπνοής του ενός λεπτού στο Bovary.gr.
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