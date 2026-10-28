Η άσκηση των 2 λεπτών με μια πετσέτα που μπορεί να συμβάλει στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης - iefimerida.gr

Μια εύκολη άσκηση με μια απλή πετσέτα, που διαρκεί μόλις δύο λεπτά, έχει τραβήξει το ενδιαφέρον για την πιθανή συμβολή της στη διαχείριση της αρτηριακής πίεσης.
Η υπέρταση αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα και εγκεφαλικά επεισόδια, γι’ αυτό και η συστηματική μέτρηση της πίεσης είναι ιδιαίτερα σημαντική. Παράλληλα, η ισορροπημένη διατροφή, η μείωση της κατανάλωσης αλατιού και η τακτική σωματική άσκηση αποτελούν βασικά στοιχεία για την καλύτερη διαχείρισή της.
Στο πλαίσιο αυτό, μια απλή τεχνική που μπορεί να εφαρμοστεί στο σπίτι, χωρίς την ανάγκη γυμναστηρίου ή ειδικού εξοπλισμού, παρουσιάζει ενδιαφέρον ως πιθανή συμπληρωματική πρακτική για την υγεία της καρδιάς.
Δείτε στο Bovary.gr την άσκηση με την πετσέτα
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