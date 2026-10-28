 Η άσκηση των 2 λεπτών με μια πετσέτα που μπορεί να συμβάλει στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Η άσκηση των 2 λεπτών με μια πετσέτα που μπορεί να συμβάλει στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης

Άσκηση/
Φωτογραφία: Unsplash
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Μια εύκολη άσκηση με μια απλή πετσέτα, που διαρκεί μόλις δύο λεπτά, έχει τραβήξει το ενδιαφέρον για την πιθανή συμβολή της στη διαχείριση της αρτηριακής πίεσης.

Η υπέρταση αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα και εγκεφαλικά επεισόδια, γι’ αυτό και η συστηματική μέτρηση της πίεσης είναι ιδιαίτερα σημαντική. Παράλληλα, η ισορροπημένη διατροφή, η μείωση της κατανάλωσης αλατιού και η τακτική σωματική άσκηση αποτελούν βασικά στοιχεία για την καλύτερη διαχείρισή της.

Στο πλαίσιο αυτό, μια απλή τεχνική που μπορεί να εφαρμοστεί στο σπίτι, χωρίς την ανάγκη γυμναστηρίου ή ειδικού εξοπλισμού, παρουσιάζει ενδιαφέρον ως πιθανή συμπληρωματική πρακτική για την υγεία της καρδιάς.

Δείτε στο Bovary.gr την άσκηση με την πετσέτα

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ άσκηση αρτηριακή πίεση πετσέτα

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ