Η άσκηση των 2 λεπτών με μια πετσέτα που μπορεί να συμβάλει στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης - iefimerida.gr

Μια εύκολη άσκηση με μια απλή πετσέτα, που διαρκεί μόλις δύο λεπτά, έχει τραβήξει το ενδιαφέρον για την πιθανή συμβολή της στη διαχείριση της αρτηριακής πίεσης.

Η υπέρταση αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα και εγκεφαλικά επεισόδια, γι’ αυτό και η συστηματική μέτρηση της πίεσης είναι ιδιαίτερα σημαντική. Παράλληλα, η ισορροπημένη διατροφή, η μείωση της κατανάλωσης αλατιού και η τακτική σωματική άσκηση αποτελούν βασικά στοιχεία για την καλύτερη διαχείρισή της.

Στο πλαίσιο αυτό, μια απλή τεχνική που μπορεί να εφαρμοστεί στο σπίτι, χωρίς την ανάγκη γυμναστηρίου ή ειδικού εξοπλισμού, παρουσιάζει ενδιαφέρον ως πιθανή συμπληρωματική πρακτική για την υγεία της καρδιάς.

Δείτε στο Bovary.gr την άσκηση με την πετσέτα