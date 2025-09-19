Η απλή ασχολία που δυναμώνει απροσδόκητα τη μνήμη και ηρεμεί το μυαλό -Καλύτερη και από την γυμναστική - iefimerida.gr

Τα παζλ δεν είναι απλώς μια νοσταλγική συνήθεια για βροχερές μέρες. Κρύβουν ισχυρά οφέλη για τη μνήμη, ιδανικές για κάθε ηλικία -και ιδιαίτερα πολύτιμες όσο μεγαλώνουμε.

Για πολλούς, τα παζλ είναι συνδεδεμένα με ήσυχα απογεύματα και οικογενειακές στιγμές. Ωστόσο, πέρα από τη χαλάρωση που προσφέρουν, ειδικοί αποκαλύπτουν ότι αυτή η απλή δραστηριότητα ενισχύει τη μνήμη, βοηθά στην πρόληψη της γνωστικής φθοράς και συμβάλλει στην ψυχική ηρεμία.

