Στην Art Athina ο φωτογράφος που αποθεώνει τις μοδάτες ηλικιωμένες -Η άποψη του για τις Ελληνίδες, τι τον εντυπωσίασε - iefimerida.gr

Ο καλλιτέχνης και επίσημος θαυμαστής των καλοντυμένων γυναικών της τρίτης ηλικίας έρχεται στην Art Athina για να αναδείξει την άνευ όρων ομορφιά, μέσα από την εκφραστικότητα της μόδας.

Συναντώντας από κοντά τον Ari Seth Cohen και τη μούσα του Judith Boyd δεν μπορείς παρά να αντιληφθείς το πώς πραγματικά ενσαρκώνεται ο όρος του “showstopper”. Και το πώς η αγάπη για την ομορφιά είναι μια δύναμη διαφοροποιός, που σε παρακινεί, με το να σου προσφέρει αυτή τη μαγική χροιά του αυτόφωτου… Το στιλ γίνεται ο δικός σου, πολύ προσωπικός φάρος ακόμα και στα δύσκολα.

Ο εμπνευστής του “Advanced Style”, ενός blog γεμάτου εικόνες με γυναίκες της τρίτης ηλικίας, ευφάνταστες και με αυτό το ασίγαστο “appetite” στον καθημερινό τους βίο, ήρθε στα πλαίσια της Art Athina 2025, προσκεκλημένος του εργαστηρίου πολιτισμού “Flux Laboratory” για να μεταφέρει στο κοινό την αξία της ανθρώπινης σύνδεσης, μέσα από την αγάπη για την τέχνη του φορέσιμου. Την κατάκτηση του δικού σου ενδυματολογικού κώδικα, που δεν καθιστά ντεμοντέ παρά μόνο την παραίτηση. Γιατί το ντύσιμο δεν είναι ένα κενό περίβλημα, αλλά μια έντεχνη υπαρξιακή απόκριση. Πίσω από το ενδιαφέρον για το στιλ, κρύβεται το κίνητρο για την ίδια τη ζωή…

