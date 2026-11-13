Art Athina 2026: Καρυάτιδες που κάνουν διάλειμμα, χρυσές νεκροκεφαλές και έργα από αλάτι -Τι ξεχωρίσαμε

Η χαρά, η γειτονιά, η περιέργεια βρίσκονται στην καρδιά της Art Athina 2026 που ανανεώνει τη σχέση της με την πόλη και αναπτύσσει τη σχέση της με ένα νέο κοινό.

Όπως η τέχνη έχει τη δύναμη να μεταλλάσσεται συνεχώς και να επινοεί με τα μέσα της τον εαυτό της, έτσι η Art Athina, φέτος, μας υποδέχεται διαφορετική, σε ένα νέο περιβάλλον. Υιοθετεί την αμεσότητα της γειτονιάς και εναρμονίζεται με το βιομηχανικό τοπίο και την οικιστική του ζώνη αγκαλιάζοντας αυτή τη διαδρομή από το ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας σε μία άλλη της όψη, «βαθύτατα ανδρική», όπως την αποκάλεσε ο Αντώνης Κούρκουλος, Γενικός Διευθυντής της Art Athina.

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