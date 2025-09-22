Art Athina 2025: Ποιοι έδωσαν το «παρών» στα εγκαίνια στο Ζάππειο [εικόνες] - iefimerida.gr

Τα λαμπερά εγκαίνια της Art Athina πραγματοποιήθηκαν στο Ζάππειο Μέγαρο χθες, Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2025, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως κορυφαίας εικαστικής φουάρ στην Ελλάδα.

Στη φετινή διοργάνωση, που διαρκεί έως τις 22 Σεπτεμβρίου, συμμετέχουν 72 αίθουσες τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό, παρουσιάζοντας έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, φωτογραφίας και ψηφιακής τέχνης. Η Art Athina 2025 δίνει έμφαση στις νέες κατευθύνσεις και στους προβληματισμούς που διαμορφώνουν σήμερα τον παγκόσμιο εικαστικό χάρτη, μέσα από ένα δυναμικό εκθεσιακό και παράλληλο πρόγραμμα.

