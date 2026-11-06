Το άρωμα της αθανασίας ήρθε στην Αθήνα -Ο εκκεντρικός Γάλλος ιδρυτής και η ιστορία πίσω από τη μυστηριώδη δημιουργία - iefimerida.gr

Με έμπνευση από τον θρύλο του Γκιλγκαμές, το νέο άρωμα URUK CHRONICLES συνδυάζει φράουλα, σαφράν και ζεστές ξυλώδεις νότες. Στην παρουσίασή του στην Αθήνα βρέθηκε ο ιδρυτής του γαλλικού οίκου, Etienne de Swardt.

Μπορεί ένα άρωμα να αφηγηθεί έναν μύθο χιλιάδων ετών; Και μπορεί μια μυρωδιά να αφήσει το δικό της αποτύπωμα στην αιωνιότητα;

Ο γαλλικός οίκος niche αρωματοποιίας État Libre d’Orange, γνωστός για την αντισυμβατική του προσέγγιση και τις ιδιαίτερες αρωματικές δημιουργίες του, επιχειρεί να δώσει τη δική του απάντηση με το URUK CHRONICLES, ένα νέο unisex άρωμα εμπνευσμένο από την αρχαία Μεσοποταμία και το Έπος του Γκιλγκαμές.

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