Αραίωση στα 50; Το κούρεμα που δίνει όγκο στα μαλλιά και αλλάζει την εικόνα - iefimerida.gr

Στα 50, η επιθυμία να ανανεωθεί η εμφάνιση και να αποκτήσει μια φρέσκια, σύγχρονη όψη γίνεται πιο έντονη, καθώς η εικόνα τείνει να παίρνει πιο κλασικά ή σταθερά χαρακτηριστικά.

Όταν επισκέπτεται κανείς ένα κομμωτήριο με στόχο να φαίνεται καλύτερα και να αναζωογονηθούν τα λεπτά μαλλιά, υπάρχουν μερικές συμβουλές ειδικών που βοηθούν στην επιλογή του κατάλληλου στιλ.

Σύμφωνα με τον κομμωτή David Künzle, «τα πιο αναζωογονητικά κουρέματα καθορίζονται από το μήκος και την ηλικία των μαλλιών, καθώς και από τα χαρακτηριστικά του προσώπου». Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πολλοί παράγοντες και κάθε κούρεμα να προσαρμόζεται στο άτομο.

