Μην αποθηκεύσεις τα καλοκαιρινά σου ρούχα -Πώς να τα συνδυάσεις έξυπνα για να δείχνεις πάντα επίκαιρη - iefimerida.gr

Το φθινόπωρο έφτασε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποχαιρετήσεις τα καλοκαιρινά σου ρούχα. Με λίγη δημιουργικότητα στο layering και τις κατάλληλες υφές, μπορούν να ενταχθούν ιδανικά στο φθινοπωρινό σου ντύσιμο.

Το καλοκαίρι έφυγε σχεδόν απότομα, κι όμως οι υψηλές θερμοκρασίες παραμένουν πεισματικά. Το ντύσιμο αυτήν την εποχή μετατρέπεται σε ένα παιχνίδι ισορροπίας, με τους στιλιστικούς κανόνες να επαναπροσδιορίζονται ανάλογα με το φως της ημέρας, τον καιρό του απογεύματος και την επιθυμία μας να μην αποχωριστούμε τόσο γρήγορα τα αγαπημένα μας καλοκαιρινά κομμάτια.

Μπορεί λοιπόν ένα φόρεμα από μετάξι ή το λινό παντελόνι να παραμείνει στην ντουλάπα μας και τους πιο δροσερούς μήνες; Οι ειδικοί λένε ναι -αρκεί να ξέρεις πώς να τα συνδυάσεις.

