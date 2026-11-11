 Ντύνεστε προσεγμένα αλλά το αποτέλεσμα δεν δείχνει κομψό; Τα 4 λάθη που χαλάνε την εικόνα σας - iefimerida.gr
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Ντύνεστε προσεγμένα αλλά το αποτέλεσμα δεν δείχνει κομψό; Τα 4 λάθη που χαλάνε την εικόνα σας

4 στιλιστικά λάθη που κάνουν ακόμα και το πιο κομψό ντύσιμο να δείχνει λιγότερο προσεγμένο
Φωτογραφία: Getty Images
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Μπορεί να έχετε επιλέξει με προσοχή κάθε κομμάτι του ντυσίματός σας, ωστόσο ορισμένες στιλιστικές αστοχίες αρκούν για να επηρεάσουν την τελική εικόνα. Δείτε ποια είναι τα τέσσερα πιο συνηθισμένα λάθη.

Για παράδειγμα, μπορεί να σας έχει συμβεί να αγοράσετε ένα ωραίο παντελόνι ή ένα πουκάμισο και, όταν αποφασίσετε να το φορέσετε, να διαπιστώσετε πως δεν σας κολακεύει όσο περιμένατε. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα πως κάνατε μια λανθασμένη αγορά. Μπορεί απλώς το συγκεκριμένο ρούχο να χρειάζεται έναν διαφορετικό συνδυασμό.

Δείτε τα πιο συχνά λάθη που κάνουμε στο Bovary.gr.

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