Τι σημαίνει να μένεις σιωπηλός στο ομαδικό chat, σύμφωνα με τους ψυχολόγους - iefimerida.gr

Στις ομαδικές συνομιλίες, η σιωπή συχνά δημιουργεί παρεξηγήσεις. Δεν σημαίνει πάντα αδιαφορία. Ψυχολόγοι εξηγούν γιατί κάποια άτομα επιλέγουν να μην μιλούν και πώς μπορούμε να κατανοήσουμε και να χειριστούμε καλύτερα αυτές τις καταστάσεις.

Οι λόγοι πίσω από μια σιωπή σε ομαδική συνομιλία διαφέρουν πολύ. Μπορεί να οφείλονται σε απλή έλλειψη ενδιαφέροντος, φόβο κρίσης ή συναισθηματική υπερφόρτωση. Η Beatriz Romero σχολιάζει στο ισπανικό Hola ότι «δεν πρόκειται πάντα για ghosting της συνομιλίας, μερικές φορές είναι απλώς ένας τρόπος να θέτει κάποιος όρια για τον εαυτό του».

