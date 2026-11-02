Από τη Νομική στην υποκριτική: Η ηθοποιός Θεόβη Στύλλου αποκαλύπτει γιατί εγκατέλειψε τη δικηγορία - iefimerida.gr

Τα τελευταία χρόνια η ηθοποιός Θεόβη Στύλλου έχει ξεχωρίσει.

Ένα νέο, όμορφο κορίτσι, έξω απ’τα συνηθισμένα πρότυπα. Διακριτική, μοιάζει αυστηρή (δεν είναι) και πειθαρχημένη (είναι), δουλεύει πολύ και δεν βιάζεται. Γεννήθηκε στην Κοζάνη. Ήρθε στην Αθήνα για σπουδές (Νομική). Έκανε μεταπτυχιακά στο Λονδίνο, δούλεψε ως δικηγόρος και κάπου εκεί, ξαφνικά (;) μπήκε το θέατρο στη ζωή της.



Φέτος ξεχωρίζει στον «Κύριο Ζυλ», κάνει πρόβες στο «Όνειρο» και τα δύο του Θωμά Μοσχόπουλου στο Πόρτα ενώ παίζει στο τηλεοπτικό «Μπαμπά σ’αγαπώ»: Είναι η Τζένη, ένας ρόλος που μοιάζει να γράφτηκε για εκείνη -χωρίς να το ξέρει.

Διαβάστε στο Bovary.gr τη συνέντευξη της Θεόβης Στύλλου