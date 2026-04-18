Από τα ’70s στο σήμερα: Πέντε φορέματα που θα φορεθούν ξανά φέτος το καλοκαίρι - iefimerida.gr

Τα φορέματα με έμπνευση από τη δεκαετία του ’70 επιστρέφουν δυναμικά και πρωταγωνιστούν στις τάσεις του καλοκαιριού 2026.

Έτσι επανέρχεται μια εποχή όπου η μόδα ισορροπούσε ανάμεσα στην ελευθερία του bohemian ύφους και τη λάμψη της disco κουλτούρας. Icons της εποχής όπως η Jane Birkin, η Bianca Jagger και η Cher καθόρισαν τάσεις που σήμερα αποκτούν ξανά επίκαιρο χαρακτήρα μέσα από σύγχρονες ερμηνείες.

Η δεκαετία εκείνη ξεχώρισε για την ποικιλομορφία της, με τα φορέματα να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε κάθε γυναικεία γκαρνταρόμπα. Από ανέμελα boho κομμάτια μέχρι εντυπωσιακές βραδινές δημιουργίες, τα σχέδια εκείνης της περιόδου επανέρχονται στην πασαρέλα της σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 με φρέσκια διάθεση.

