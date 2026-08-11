«Αόρατες» κουζίνες: Τι είναι αυτή η τάση που έρχεται να αλλάξει όσα ξέρατε για το interior design -Κάνει θραύση - iefimerida.gr

Μια καινούργια ιδέα στο interior desing, οι «αόρατες» ﻿κουζίνες, ﻿έχουν αρχίσει να κυριαρχούν στον σύγχρονο σχεδιασμό και φαίνεται πως καθιερώνονται ως η επόμενη μεγάλη τάση για το 2026.

Μινιμαλιστικές, λειτουργικές και ευέλικτες, οι λεγόμενες «αόρατες» κουζίνες ﻿καταργούν τα όρια μεταξύ χώρων και γίνονται το must για ένα καθαρό, κομψό και άνετο σπίτι με σύγχρονο στιλ.

Με έμφαση στη διακριτική ενσωμάτωση και την καθαρή αισθητική, αυτές οι κουζίνες σχεδιάζονται ώστε να εναρμονίζονται πλήρως με το καθιστικό και το υπόλοιπο σπίτι, χωρίς να προδίδουν τη λειτουργία τους.

Δείτε τι είναι οι «αόρατες» κουζίνες στο Bovary.gr.