 Η Αντζελίνα Τζολί σε σπάνια έξοδο με τους γιους της -Πώς είναι σήμερα ο Παξ και ο Νοξ
ΓΥΝΑΙΚΑ

Η Αντζελίνα Τζολί σε σπάνια έξοδο με τους γιους της -Πώς είναι σήμερα ο Παξ και ο Νοξ

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Η Αντζελίνα Τζολί με τους γιους της - Φωτογραφία: The Hollywood Curtain / BACKGRID
Φωτογραφία: The Hollywood Curtain / BACKGRID

Η Αντζελίνα Τζολί πέρασε μια όμορφη βραδια με τους δύο γιους της στο Δυτικό Χόλιγουντ.

Η ηθοποιός απαθανατίστηκε μαζί με τον 22χρονο Παξ και τον 18χρονο Νοξ, μετά από δείπνο στο εστιατόριο Cecconi’s. Η οικογενειακή τους έξοδος τράβηξε το ενδιαφέρον, καθώς οι κοινές δημόσιες εμφανίσεις της Τζολί με τα παιδιά της είναι πλέον αρκετά σπάνιες.

Δείτε την βραδινή έξοδο της Αντζελίνας Τζολί με τους γιους της, στο Bovary.gr

Ακολουθήστε το iefimerida στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο iefimerida
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Αντζελίνα Τζολί έξοδο παιδιά

Ροή ειδήσεων

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Περισσότερα