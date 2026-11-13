Η Αντζελίνα Τζολί σε σπάνια έξοδο με τους γιους της -Πώς είναι σήμερα ο Παξ και ο Νοξ

Η Αντζελίνα Τζολί πέρασε μια όμορφη βραδια με τους δύο γιους της στο Δυτικό Χόλιγουντ.

Η ηθοποιός απαθανατίστηκε μαζί με τον 22χρονο Παξ και τον 18χρονο Νοξ, μετά από δείπνο στο εστιατόριο Cecconi’s. Η οικογενειακή τους έξοδος τράβηξε το ενδιαφέρον, καθώς οι κοινές δημόσιες εμφανίσεις της Τζολί με τα παιδιά της είναι πλέον αρκετά σπάνιες.

Δείτε την βραδινή έξοδο της Αντζελίνας Τζολί με τους γιους της, στο Bovary.gr