Η Αντζελίνα Τζολί επέλεξε την πιο κλασική διχρωμία και δημιούργησε ένα αβίαστα κομψό look - iefimerida.gr

Με μια διακριτική αλλά ιδιαίτερα κομψή εμφάνιση, η Αντζελίνα Τζολί έδωσε το «παρών» σε ειδική προβολή στο Χόλιγουντ, επιλέγοντας ένα μίνιμαλ ασπρόμαυρο σύνολο που ανέδειξε την ανεπιτήδευτη αισθητική της.
Η 51χρονη ηθοποιός βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας, 2 Νοεμβρίου, στο θέατρο Λίνγουντ Νταν στο Χόλιγουντ, με αφορμή την ειδική προβολή της ταινίας «Wild Horse Nine».
Δείτε την εμφάνιση της Αντζελίνα Τζολί με μίνιμαλ outfit στο Bovary.gr.
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