 Η Αντζελίνα Τζολί επέλεξε την πιο κλασική διχρωμία και δημιούργησε ένα αβίαστα κομψό look - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Η Αντζελίνα Τζολί επέλεξε την πιο κλασική διχρωμία και δημιούργησε ένα αβίαστα κομψό look

Αντζελίνα Τζολί: Με μίνιμαλ ασπρόμαυρο outfit παραδίδει μαθήματα διαχρονικής κομψότητας
Αντζελίνα Τζολί/ Φωτογραφία: ﻿Backgrid USA / Profimedia
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Με μια διακριτική αλλά ιδιαίτερα κομψή εμφάνιση, η Αντζελίνα Τζολί έδωσε το «παρών» σε ειδική προβολή στο Χόλιγουντ, επιλέγοντας ένα μίνιμαλ ασπρόμαυρο σύνολο που ανέδειξε την ανεπιτήδευτη αισθητική της.

Η 51χρονη ηθοποιός βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας, 2 Νοεμβρίου, στο θέατρο Λίνγουντ Νταν στο Χόλιγουντ, με αφορμή την ειδική προβολή της ταινίας «Wild Horse Nine».

Δείτε την εμφάνιση της Αντζελίνα Τζολί με μίνιμαλ outfit στο Bovary.gr.

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