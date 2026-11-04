Η Αντζελίνα Τζολί επέλεξε την πιο κλασική διχρωμία και δημιούργησε ένα αβίαστα κομψό look - iefimerida.gr

Με μια διακριτική αλλά ιδιαίτερα κομψή εμφάνιση, η Αντζελίνα Τζολί έδωσε το «παρών» σε ειδική προβολή στο Χόλιγουντ, επιλέγοντας ένα μίνιμαλ ασπρόμαυρο σύνολο που ανέδειξε την ανεπιτήδευτη αισθητική της.

Η 51χρονη ηθοποιός βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας, 2 Νοεμβρίου, στο θέατρο Λίνγουντ Νταν στο Χόλιγουντ, με αφορμή την ειδική προβολή της ταινίας «Wild Horse Nine».

Δείτε την εμφάνιση της Αντζελίνα Τζολί με μίνιμαλ outfit στο Bovary.gr.