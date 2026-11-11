Άντζελα Γκερέκου-Μαρία Βοσκοπούλου: Μητέρα και κόρη σε βραδινή έξοδο με total black looks - iefimerida.gr

Μια κοινή βραδινή έξοδο πραγματοποίησαν η Άντζελα Γκερέκου και η κόρη της, Μαρία Βοσκοπούλου, οι οποίες βρέθηκαν στο NOX για να απολαύσουν το πρόγραμμα της Νατάσας Θεοδωρίδου και της Δέσποινας Βανδή.

Η Άντζελα Γκερέκου και η Μαρία Βοσκοπούλου διατηρούν μια ιδιαίτερα στενή σχέση και δεν είναι λίγες οι φορές που πραγματοποιούν κοινές εμφανίσεις, είτε σε κοσμικές εκδηλώσεις είτε σε πιο χαλαρές εξόδους.

Αυτή τη φορά, μητέρα και κόρη επέλεξαν να διασκεδάσουν στο NOX, όπου η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή ξεκίνησαν τις κοινές τους εμφανίσεις την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, εγκαινιάζοντας μια από τις πολυσυζητημένες μουσικές συνεργασίες της φετινής σεζόν.

Δείτε την εμφάνιση της Άντζελας Γκερέκου με τη Μαρία Βοσκοπούλου στο Bovary.gr.