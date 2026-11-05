 Αντίο ριχτάρι στον καναπέ -Με τι να το αντικαταστήσετε για να δείχνει το σαλόνι κομψό, σύμφωνα με διακοσμητές - iefimerida.gr
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Αντίο ριχτάρι στον καναπέ -Με τι να το αντικαταστήσετε για να δείχνει το σαλόνι κομψό, σύμφωνα με διακοσμητές

Αντίο ριχτάρι: Tο μυστικό για κομψό και «ζεστό» καναπέ, σύμφωνα με διακοσμητές πολυτελών ξενοδοχείων
Καναπές/ Φωτογραφία: Shutterstock
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Γιατί κάποιοι καναπέδες φαίνονται πάντα έτοιμοι να υποδεχτούν καλεσμένους, ενώ άλλοι μένουν γυμνοί ακόμη και με το πιο μεταξένιο ριχτάρι; Η απάντηση βρίσκεται στη λογική της σύνθεσης.

Στα πολυτελή ξενοδοχεία, εκεί όπου κάθε μαξιλάρι μοιάζει να έχει βρει αβίαστα τη θέση του, τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη. Οι διακοσμητές εφαρμόζουν μια σχεδόν επιστημονική αυστηρότητα, και η γνώση τους δεν προορίζεται μόνο για τα πεντάστερα.

Δείτε ποια τάση υιοθετούν για τον καναπέ οι διακοσμητές στο Bovary.gr.

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