 Αντίο ραβδωτά έπιπλα: Ποια chic επιλογή θα κυριαρχήσει στο χειμωνιάτικο σαλόνι - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Αντίο ραβδωτά έπιπλα: Ποια chic επιλογή θα κυριαρχήσει στο χειμωνιάτικο σαλόνι

Τα έπιπλα με αυλάκια είναι πλέον ξεπερασμένα: Η κομψή επιλογή των διακοσμητών για το χειμωνιάτικο σαλόνι
Σαλόνι/ Φωτογραφία: Zara Home
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Τα ραβδωτά έπιπλα κυριάρχησαν για αρκετές σεζόν, όμως οι διακοσμητές στρέφονται πλέον σε καμπύλες, οργανικές φόρμες που απαλύνουν την ατμόσφαιρα και δίνουν στο σαλόνι μια πιο ζεστή, αισθησιακή διάθεση.

Για αρκετές σεζόν, τα ραβδωτά έπιπλα είχαν τον πρώτο λόγο στα σαλόνια, από τα μπουφέ και τα τραπεζάκια μέχρι τα πόδια των καρεκλών. Το αρχιτεκτονικό αυτό μοτίβο, που έχει τις ρίζες του στις αρχαίες κολώνες, μοιάζει σήμερα περισσότερο με διακοσμητικό απομεινάρι παρά με δεδομένο.

Δείτε ποια τάση αντικαθιστά τα έπιπλα με ραβδώσεις στο Bovary.gr.

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