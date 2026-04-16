Αντίο μαύρο φόρεμα -Η Μέγκαν Μαρκλ επιλέγει το χρώμα που χαρίζει πολυτέλεια και στιλ σε κάθε εμφάνιση - iefimerida.gr

Το φόρεμα από την γκαρνταρόμπα της Μέγκαν Μαρκλ μας θύμισε ξανά γιατί το στιλ της ξεχωρίζει: διακριτική πολυτέλεια, λιτή αισθητική και μια μοντέρνα, «βασιλική» κομψότητα που δεν βασίζεται στις υπερβολές για να τραβήξει την προσοχή.

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ βρίσκονται αυτή την περίοδο σε περιοδεία στην Αυστραλία, οκτώ χρόνια μετά την τελευταία τους επίσκεψη στη χώρα. Τότε, το ταξίδι τους είχε συμπέσει με την ανακοίνωση της πρώτης εγκυμοσύνης της Μέγκαν Μαρκλ, γεγονός που είχε συγκινήσει το κοινό παγκοσμίως.

Η πρώτη τους στάση είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς επισκέφθηκαν το Βασιλικό Νοσοκομείο Παίδων, το ίδιο που είχε επισκεφθεί και η πριγκίπισσα Νταϊάνα το 1985.

