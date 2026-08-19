 Αντηλιακό μετά τα 50: Το συχνό λάθος στον καθαρισμό που προκαλεί ξηρότητα - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Αντηλιακό μετά τα 50: Το συχνό λάθος στον καθαρισμό που προκαλεί ξηρότητα

Φωτογραφία Pexels
Φωτογραφία Pexels
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Η καθημερινή χρήση αντηλιακού προστατεύει την επιδερμίδα από την ηλιακή ακτινοβολία, περιορίζει τις φθορές και συμβάλλει στην πρόληψη της πρόωρης γήρανσης.

Όμως, εξίσου σημαντικό είναι να το αφαιρείτε σωστά το βράδυ, ιδιαίτερα μετά τα 50, όταν το δέρμα γίνεται πιο ξηρό και ευαίσθητο. Συγκεκριμένα, σε αυτή την ηλικία χάνει πιο εύκολα την υγρασία του και παράγει λιγότερα φυσικά λιπίδια.

Αυτό σημαίνει ότι ένας επιθετικός καθαρισμός μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα, ερεθισμούς και αίσθηση τραβήγματος.

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